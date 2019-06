Témoignage d'un patrimoine culturel auquel les parisiens sont très attachés, les kiosques à musique contribuent au charme des parcs et jardins de la capitale. Le festival Kiosque en Musique a pour vocation de redonner à ces lieux leur vocation initiale et de s'inscrire dans la vie des quartiers et des habitants, avec notamment la participation de formations issues des conservatoires d'arrondissement.

Sous l'impulsion de l'association Paris Music, en partenariat avec la Confédération Musicale de France et Orchestre à l'Ecole, plus de 600 musiciens amateurs de 7 à 77 ans évoluant au sein d'harmonies, fanfares, ensembles vocaux, brass bands et autres formations joueront à traversParis des répertoires riches et éclectiques : musiques classiques ou actuelles, jazz ou musique du monde, etc.