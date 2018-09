Situé au carrefour des 3e et 4e arrondissements, le quartier du Marais se distingue dans le panorama parisien aussi bien par son histoire et son patrimoine d’exception que par le nombre de musées et d’institutions culturelles de référence qu’il abrite.

Marais Culture +, le réseau des institutions culturelles du Marais, vous donne rendez-vous pour la 4e édition de son festival, Les Traversées du Marais du 7 au 9 septembre 2018.