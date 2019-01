Festival mondial du cirque de demain avec Alain Pacherie

Fondé en 1977 par Isabelle et Dominique Mauclair, le Festival Mondial du Cirque de Demain témoigne avant tout d’une passion. Ils imaginent une manifestation exceptionnelle où, pour la première fois, de jeunes artistes de cirque vont avoir la possibilité de présenter leur art devant un jury international et un public curieux et enthousiaste.

Dirigé aujourd'hui par Alain M. Pacherie, il rassemble chaque année des dizaines d’acrobates, d’équilibristes, de clowns, de jongleurs et de trapézistes au cœur de la plus belle ville du monde et confrontent leurs espoirs et leurs énergies. Au fil des éditions, l’émotion, intense, est intacte.

Le Festival Mondial du Cirque de Demain devient une référence incontournable, inscrite sur les agendas de tous ceux qui aiment le cirque. Artistes, anciens lauréats, agents, producteurs, diffuseurs, et passionnés de la piste se retrouvent sous la coupole du Cirque Phénix et partagent quelques-uns des plus précieux instants de cirque de la saison.