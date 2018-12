Festival Tout Ouïe à la Ferme du Buisson

Pendant toute une après-midi, la Ferme du Buisson s’anime d’une multitude de propositions artistiques et ludiques. Profitez de moments de douceur autour d’une crêpe, plongez dans les bains chauds, testez votre adresse autour des jeux en bois traditionnels, expérimentez les installations sonores, laissez-vous conter des histoires qui touchent au cœur. Dansez, chantez, parez-vous de mille couleurs… le Village Tout’Ouïe s’en donne à cœur joie et vous réserve plus d’une surprise.