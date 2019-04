Fête des oeufs dans les fermes de Gally

Fête des œufs 2019 - Saint-Cyr-l'École

Les enfants de 3 ans et plus vont déambuler dans les prés des Fermes pour ramasser des oeufs de couleur qu'ils vont venir échanger à l'issue de leur pérégrinations contre des chocolats. Des ateliers à l'abris sont également prévus de 10h à 12h et de 14h à 17h (dernier accès 15h30) : réalisation de nids en paille, plantations, peinture sur œufs ou encore la réalisation de perles et de cadres de laine. Les curieux pourront voir à l'œuvre le tondeur de moutons, la fileuse de laine, le tourneur sur bois ou l'apiculteur. Sans oublier la découverte des chevreaux, agneaux, poussins, canetons ainsi que les autres animaux de la ferme.

Tarif : 11€ pour les enfants à partir de 3 ans / 8€ pour les adultes

Fête des œufs 2019 - Sartrouville

La Fête des œufs de la Ferme Ouverte de Sartrouville se déroule de 10h à 17h.

Les enfants pourront participer à des ateliers de peinture sur œuf, fabrication de l'empreinte d'un animal, fabrication d'une perle de laine et à des ateliers plantation de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Des baptêmes à poneys auront lieu l'après-midi de 14h30 à 17h pour les enfants de 5 à 12 ans

Tarif : 9€ par personne à partir de 3 ans