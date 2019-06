La fête des Tuileries, refuge de verdure niché entre la Seine, la rue de Rivoli et la place de la Concorde est de retour du 21 juin au 25 août 2019. Parisiens et touristes sont attendus pendant 2 mois pour profiter de cette fête unique.

Entièrement dédiée aux familles, la fête des Tuileries est l’endroit incontournable pour divertir petits et grands tout l’été. De multiples activités y sont installées pour s’amuser et se régaler. On retrouve cette année la fameuse Grande Roue, le train fantôme, les auto-tamponneuses mais aussi des attractions telles que la pêche aux canards ou encore le chamboule-tout.

Les plus gourmands pourront se restaurer aux guinguettes et aux buvettes ou encore déguster des pommes d’amour ou autres barbes à papa, le temps d’une petite pause sucrée entre les manèges.

Comme chaque année, le festival de Jazz manouche sera de retour les 14 et 15 août.