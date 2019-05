Les chiffres parlent d’eux-mêmes : pour la dernière saison de la « Fête des Voisins », plus de 300.000 événements ont été organisés partout en France à l’initiative de particuliers,d’associations, de mairies ou de bailleurs sociaux. La « Fête des Voisins » a ainsi rassemblé plus de 9 millions de Français et 30 millions d’Européens. Elle a été célébrée dans une quarantaine de pays (Japon, Slovaquie, Cameroun, Finlande, Géorgie, Roumanie…)à travers toute la planète… De Lisbonne à Prague, de Riga à Dublin, de Bruxelles à Berlin, de Paris à Vienne, les grandes villes européennes revêtiront une nouvelle fois les couleurs des Voisins et dessineront « l’Europe des Voisins ».