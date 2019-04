Foot et Monde arabe - la révolution du ballon rond

A partir du 10 avril et jusqu’au 21 juillet à l'Institut du Monde Arabe, les visiteurs pourront découvrir ce sport populaire sous un nouvel angle, celui de 11 épopées humaines de joueurs et de supporters dans le monde arabe.

Cette exposition immersive et interactive a pour but d’apporter les clés de compréhension des enjeux politiques et sociaux structurant le monde arabe depuis le début du 20e siècle. L'occasion de présenter des histoires très diverses comme la Légende Larbi Ben Barek ou le cas du FLN. On présentera aussi les deux coupes du monde objets de 98 et 2018 gagnées par la France.