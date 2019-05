Créé en 2004, le Forum International de la Météo et du Climat (FIM) est devenu un rendez-vous incontournable d’éducation et de mobilisation sur les enjeux du climat.

Il facilite l’échange entre acteurs (grand public, scientifiques, entreprises, présentateurs météo, collectivités…) pour que chacun puisse agir !

Le FIM s’articule autour d’un volet grand public (exposition, ateliers, débats participatifs…) et d’un volet professionnel comportant un colloque international et un atelier média des présentateurs météo internationaux.