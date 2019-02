Garden party au Théâtre Antoine

Vous êtes cordialement invités à une soirée où vont s’épanouir la folie, l’absurdité et la bêtise. Un spectacle hybride, une suite de tableaux, où se croisent les Monty Python, Tarantino et Nadine de Rothschild !

Caricature d’une caricature, ce spectacle est une farce féroce et grotesque qui tient autant du cirque, de l’opéra et de la danse.

La Compagnie N°8 est une compagnie de théâtre qui adore traiter de sujets d’actualité avec décalage, ironie et absurdité. Nous aimons être féroces, incorrects, mal élevés, indisciplinés et malpolis… Mais, paradoxalement, nous aimons aussi la beauté, la poésie et les rêves. Nous sommes des clowns, des bouffons contemporains, amusant et nous amusant de cette merveilleuse aventure qu’est la vie.