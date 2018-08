Dans le cadre prestigieux de la Cité Épiscopale, au pied de la Cathédrale, venez découvrir cette nouvelle création Héroïques ! qui concentre les énergies et les talents de 500 bénévoles comédiens, danseurs, musiciens… Magie des lieux, beauté des musiques et richesse de l’histoire sous le regard de Bossuet, l’Aigle de Meaux, de Napoléon, de Victor Hugo et de Charles Péguy… 1h15 d’émotion !