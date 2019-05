Après Mon cœur, qui traitait du scandale sanitaire lié au Médiator, Pauline Bureau écrit sur une histoire plus ancienne, mais qui fait partie sourdement de la vie de nos familles depuis des générations ; une histoire qui, si elle avait été officielle, aurait été prétexte à ériger nombre de stèles et monuments dans les villages et les villes françaises tant le nombre de victimes avoisinait chaque année celui d’une guerre, à ceci près que les soldats y étaient des femmes et que ce sont elles qui tombaient par milliers.

Hors la loi donne la parole à ces victimes de l’avortement, si longtemps interdit et clandestin, et plus particulièrement à la jeune fille, violée,dont le procès dit de Bobigny permettra deux ans après, en 1974, l’adoption de la loi portée par Simone Veil, autorisant l’IVG.

Hors la loi au Vieux Colombier