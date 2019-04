Carte blanche à Matej Forman (scénographe, marionnetiste) pour investir les lieux avec une exposition qu'il développe depuis quelques années réunissant 14 artistes tchèques du 13 avril au 11 mai.

Pour Imaginarium, Matej Forman convie une quinzaine d'artistes tchèques à la créativité sans borne et invite adultes et enfants à déambuler dansun monde étrange et poétique fait de décors et d’objets en bois. Des pièces faites pour jouer, s'émerveiller... et laisser son imagination partir très, très loin.

Imaginarium à l'Avant Seine de Colombes