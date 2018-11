Quand Molière rencontre Offenbach, on obtient une comédie-ballet lyrique d’anthologie. L’école des Femmes est un spectacle pour les Fêtes entre Théâtre, opéra et farce. Comédiens, acrobates, musiciens et chanteurs interprètent le chef d’oeuvre de Molière, pour le plaisir de tous, mise en scène par Nicolas Rigas.

L'école des femmes au Théâtre Déjazet