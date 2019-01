L’École des femmes dépeint un monstre amoureux, dont les excès frôlent le ridicule. Cette nouvelle création de la compagnie les Géotrupes donne toute sa force au texte de la plus féministe des pièces de Molière.

Comment peut-on se vanter de devenir le premier homme épargné par l’infidélité quand on aime aussi mal ? Arnolphe aime Agnès, certainement, mais d’une telle façon que cet amour n’a plus aucune chance.

De quelle école est-il question dans L’École des Femmes ? Allez savoir. Car ce n’est plus une future femme qui apprend de son maître à devenir une épouse dévouée, c’est un futur mari qui apprend d’une déjà femme à cesser d’être son maître omnipotent.

Comme à chacune de ses mises en scène, Christian Esnay place le texte et la proximité avec le public au centre de sa nouvelle création. Dans un décor épuré, les six acteurs en costumes contemporains vous feront entendre toutes les subtilités de ce défi à l’amour entre Arnolphe et Agnès.

L'école des femmes au Théâtre Jean Arp de Clamart