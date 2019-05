Hammershøi est le plus grand artiste danois du début du XXème siècle. Beaucoup le considèrent comme le Vermeer du XXe siècle.

Pour la première fois depuis 20 ans, les oeuvres mystérieuses et poétiques du peintre sont réunies à Paris. Au XIXeme siècle Copenhague était un très gros centre artistique.

Sa peinture est très particulière ; elle ne s'inscrit dans aucun mouvement pictural. Elle est assez taciturne faite de scènes d' intérieur, de son intérieur habité ou non par sa femme et certains de ses proches.C'est l’artiste de la solitude, du silence et de la lumière

L’exposition « Hammershoi, le maitre de la peinture danoise » au musée Jacquemart André.