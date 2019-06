Les mercredis de juin et de septembre 2019, le Centre des monuments nationaux propose de nouveaux rendez-vous dans les hauteurs du Panthéon avec la compagnie la Cour des Contes qui narrera les secrets du monument.

Au coucher du soleil et suspendus au-dessus des toits de Paris, les visiteurs découvriront « La légende du Panthéon », un moment conté où musique, humour et poésie font revivre par la magie des mots plus de 250 ans d’histoires, de mythes et de légendes.