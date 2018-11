La Fête de l'enfant à l'Espace Cardin - Théâtre de la Ville le 25 novembre

Au-delà des spectacles auxquels ils sont conviés toute l’année avec le Parcours enfance & jeunesse, les enfants seront ce jour là les principaux protagonistes d’ateliers de découvertes et d’expérimentations programmés à tous les étages de l’Espace Cardin.

En compagnie de plus de 20 artistes de toutes disciplines, dont certains auront imaginé des formes rien que pour cette occasion, les enfants seront acteurs, danseurs, dessinateurs et reporters d’une grande fabrique à rêver, imaginer, penser.

Le 25 novembre, de 10h à 19h non-stop, 16 rendez-vous rythmeront la journée. Attentif à rapprocher les générations et à ouvrir un espace de partage et de dialogue entre acteurs et spectateurs, artistes et citoyens, le Théâtre de la Ville a imaginé, avec Télérama, une journée entière pour voir plus loin, faire ensemble.