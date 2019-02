La fête du printemps avec M. Buon Tan

L’année 2019 annonce l’arrivée du cochon, l’un des douze signes astrologiques chinois. Au sens figuré, il représente un souhait d’honnêteté, la tolérance et la discipline. Le Cochon est bien intentionné, généreux, persévérant et fiable et il est très apprécié pour son courage, son opulence et sa noblesse.

Depuis 10 ans, la Mairie du 13e organise une multitude d’événements dans le cadre de la Fête du Printemps (anciennement Nouvel An chinois), permettant aux parisiens de faire l'expérience de cette fête traditionnelle asiatique. La Fête du Printemps est donc devenue l'un des événements culturels les plus important de l’arrondissement et, le défilé organisé à cette occasion est l'un des plus grands de la Capitale.

Cette année les festivités de la Fête du Printemps se dérouleront du 4 au 17 février 2019 avec une très belle programmation : spectacles, expositions, conférence, projection-débat. Tout au long des festivités, des lanternes, créées par des artisans de la province chinoise de Jiangsu, décoreront la Mairie. Les festivités cette année se termineront avec le grand défilé du Nouvel An le 17 février.

Avec Buon Tan, député de Paris, Président du groupe d'amitié France-Chine à l'Assemblée Nationale