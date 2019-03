La nuit du Rossignol

Pour sa première Nuit du rossignol, le Musée de la musique expérimente un parcours jalonné de concerts, chorégraphies et performances insolites autour des oiseaux.

Le temps d’une nuit printanière, le spectateur déambule dans la collection du Musée, devient lui-même rossignol et découvre la puissance de l’imaginaire suscité aujourd’hui par les oiseaux. Dans la Rue musicalede la Cité de la musique, animations et dégustations prolongent l’expérience dans une ambiance festive et décalée.