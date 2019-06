La Schtroumpf Expérience au Parc des expositions, porte de Versailles

La Schtroumpf Expérience, c’est une histoire à vivre, à voir et à écouter. Les décors plus grands que nature vous feront vous sentir de plus en plus petit jusqu’à atteindre la taille d’un Schtroumpf, « haut comme trois pommes ». Présentés sous la forme de marionnettes et d’hologrammes, vous êtes accueillis par de véritables Schtroumpfs dès votre arrivée au village. Vous achèverez votre transformation en goutant à l’élixir magique du Grand Schtroumpf. Mais le sorcier, Gargamel, prépare une machine infernale qui menace le monde magique des Schtroumpfs. Il est l’heure de partir à l’aventure et d’aider les Schtroumpfs à ramener la sérénité au village. Il est l’heure de partir à l’aventure et d’aider les Schtroumpfs à ramener la sérénité au village !