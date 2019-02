Le Carnaval de Paris le 3 mars

Le dimanche 3 mars, avant-veille du Mardi Gras 2019, défilera le cortège du Carnaval de Paris Promenade du Bœuf Gras. Le thème choisi pour cette 22e édition de la fête est « Un pour tous, et tous pourle sport ! » C'est un thème libre. On n'est pas obligé de le suivre pour participer au défilé.

Il s'agit d'une fête traditionnelle, indépendante, libre, bénévole, gratuite, apolitique, joyeuse, autogérée et non subventionnée. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour participer en statique ou sur toutou partie du parcours emprunté. On peut décider au dernier moment de participer ou ne pas participer. Le but est de s'amuser. Le placement est libre dans le cortège. Ce n'est pas un spectacle organisé dans la rue. C'est le vrai carnaval. La base d'organisationc'est le cœur pas l'argent. La marque de la réussite c'est le sourire partagé. La qualité est plus importante que le nombre de participants. Mais, bien sûr « plus on est de fous, plus on rit ! » et « amusons-nous et remettons à demain les affaires sérieuses ! »Rire c'est essentiel. Retrouver son âme d'enfant c'est essentiel aussi ! La fête et le soleil de la bonne humeur sont un patrimoine à partager et faire fructifier.