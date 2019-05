Le festival Quartier du Livre revient pour la cinquième année consécutive du 15 au 22 mai 2019 dans le Quartier latin. Venez goûter différemment au plaisir de la lecture dans ce quartier emblématique de la culture à Paris. Le festival Quartier du Livre,c'est plus de 300 événements pendant une semaine et pour tous publics; avec pour thème cette année « la littérature et l'Europe ».