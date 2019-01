À l’occasion d’une soirée dans le salon chic d’une société oisive, basée sur la jalousie, la médisance, l’ambition, l’aigreur et la recherche du plaisir, Alceste est le héros volubile et démesurément puéril d’une tragicomédie féroce. Hyper-sensible, romantique et drôle, il fait la tentative totalement désespérée de la sincérité.

Jusqu’où sommes-nous prêts à accepter l’injustice, la corruption du monde ? Comment la franchise absolue peut-elle conduire un homme à la solitude et à la folie ? La question ne sera pas de savoir si Alceste a tort ou a raison, mais bel et bien de savoir s’il est encore possible de changer le monde dans lequel on vit.

Le Misanthrope au Monfort du 22 janvier au 1er février