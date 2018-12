Le roi des singes avec Alain Pacherie

En 646 de notre ère, en Chine, dans les monts des fleurs et des fruits, naît Sun Wu Kong, autrement appelé, le Roi des Singes. Facétieux et indiscipliné, il subira la sentence suprême de rester enfermé cinq cents ans sous la Montagne des Cinq Doigts. À la même époque, le moine Tang, ami de l’empereur doit se rendre en Inde afin d’y retrouver les textes sacrés, qu’il doit faire traduire en chinois.

Afin d’accomplir ce devoir, il s’attache les services de quatre turbulents disciples. D’abord le Roi des Singes, qu’il délivre le premier et qui lui jure fidélité en retour, puis le Cheval-Dragon, le Sanglier-Cochon, ainsi que le Dragon Distrait. Le voyage se poursuit, rythmé par la rencontre de nombreuses créatures plus pittoresques les unes que les autres. Jusqu’au bout du voyage, ils vivront des aventures drôles et fanstastiques.

C’est cette histoire, tirée de l’un des quatre romans les plus célèbres de Chine que nous allons vous conter au Cirque Phénix. Le Roi des Singes, version cirque sera interprété par les étoiles du Cirque de Pékin, de retour après une longue absence.