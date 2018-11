Le salon de la voyance du 15 au 18 novembre

Les intervenants et professionnels sélectionnés pour leurs compétences dans la divination, leur sérieux et leur expérience, seront réunis pendant quatre jours sur 400 mètres carrés dans un des lieux incontournables de la capitale dédiés aux événements en tout genre. Par leur écoute et leurs conseils, plus que de simples prédictions données, ces professionnels aideront à faire les choix qui s’imposent et apporteront des solutions adaptées aux interrogations.

Sixième Sens, le salon de la voyance.