Le spectacle Saloon de Cirque Éloize

Dans Saloon, Cirque Éloize s’inspire du riche héritage du Far West américain et offre un spectacle énergique, humoristique et musical pour toute la famille. Dans une Amérique en pleine construction, le chemin de fer se développe, une ville s’anime et le Saloon devient théâtre d’histoires et de situations loufoques.

Pendant 85 minutes, les spectateurs sont entraînés dans une course folle rythmée par les numéros les plus spectaculaires du cirque contemporain : la roue Cyr, les sangles, la planche coréenne, le main à main, le mât chinois et la jonglerie sur la musique folk d’un orchestre live et des chanteurs de la troupe.

À 100 à l’heure, l’énergie contagieuse de la musique live aux airs de Johnny Cash et de Patsy Cline donne le ton à une comédie acrobatique pour toute la famille.

Au théâtre 13e art.