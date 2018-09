Cuisine et Confessions met en scène les acrobates dans une cuisine familiale, l’occasion de retracer les parcours de la vie des familles à travers les spécialités culinaires. Cerise sur le gâteau, les artistes cuisinent réellement pendant le spectacle et font gouter les plats à la fin du spectacle au spectateur. C’est un spectacle très joyeux et chaleureux, époustouflant comme d’habitude, très moderne ; avec quelques séquences plus émouvantes ou les interprètes se livrent un peu plus.