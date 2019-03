Rires, questionnement, réflexion, complicité et surprises sont au programme ! Dans un décor qui oscille entre une forêt enchantée et un grenier magique, Adeline vous raconte 4 contes amusants et surprenants. Pourquoi doit-on se laver les cheveux ? Où habite la petite souris ? Comment le loup choisit-il son métier ? Comment accepter ses doigts de pieds ? Autant de questions évoquées par les contes d'Adeline et dont les réponses aident à grandir.

Les Contes d'Adeline, par Adeline Blondieau à la Comédie Saint-Michel.