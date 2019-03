Par les Mauvais Élèves mise en scène Shirley et Dino à partir du 13 février 2019

La folie des Mauvais Élèves est de retour ! Ils reviennent avec une adaptation déjantée des grands tubes du théâtre classique. Quatre comédiens font défiler leurs quatorze personnages hauts en couleur. Ils composent avec des extraits de Ruy Blas, Cyrano de Bergerac, Dom Juan, Richard III, Roméo et Juliette et bien d’autres tout aussi incontournables. Et si Dom Juan était une femme ? Cyrano de Bergerac est-il aussi grandiose que nous l’imaginons ? Médée, plus sensuelle que sanguinaire? Les Mauvais Élèves nous embarquent dans un florilège délirant et inattendu, où plus que jamais ils défendent un théâtre libre ! Un spectacle drôle, surprenant, et touchant.

Les grands rôles au Lucernaire avec Elisa Benizio