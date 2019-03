Ma cuisine s’adresse à notre mémoire commune. C’est un spectacle où chacun est invité à laisser résonner ses propres souvenirs, ses sensations, ses émotions...

Conçu comme le jeu du marabout de ficelle, Ma cuisine est un spectacle qui convoque tous les sens et fait dialoguer plusieurs esthétiques : théâtre d’objet, vidéo, musique… et cuisine. Cette « cuisine » est par conséquent un spectacle aussi gustatif qu’intime, où il sera question des grands-parents, de goûters enfantins, mais aussi du temps qui passe inexorablement… Le spectacle se conclut par une dégustation partagée avec les spectateurs d’un plat réalisé pendant la représentation.

Sylvain Maurice s’est inspiré du parcours de Philippe Rodriguez-Jorda, marionnettiste et cuisinier : ainsi sa cuisine est donc devenue un peu la sienne et il y a apporté ses préoccupations - ses madeleines proustiennes et le souvenir obsédant de sa grand-mère. Alors tandis que Victor coupe, saupoudre et malaxe, Laurent laisse aller son inspiration musicale et s’empare de la batterie… de cuisine. Nadine, elle, papillonne entre les étagères en quête d’histoires : celles égrenées au fil des cartes postales d’une mamie adorée, celles rapportées par des objets du bout du monde, celles qui s’improvisent au bord d’une assiette avec des pâtes alphabet… Au gré des mots, des sons et des gestes, les saveurs de l’enfance, les souvenirs et les rêves s’invitent entre les trois amis pendant que les recettes mitonnent. MA cuisine est la NÔTRE. On vous y attend...

Ma cuisine au Monfort