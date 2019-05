Mademoiselle Julie au Théâtre de l'atelier

La pièce ne comporte ni entracte ni pause ni même changement de décor, tout se passe dans l'espace clos d'une cuisine. Mademoiselle Julie, selon Strindberg, est une «tragédie naturaliste», Unité de temps : la pièce se déroule à la fin du XIXe siècle, en 1894, par une nuit d´été à la veille de la Saint-Jean, unité de lieu (la cuisine d'une demeure patricienne située dans la campagne suédoise) et unité d'action : un jeu de la séduction entre maître(sse) et valet. Cet affrontement entre Julie et Jean n'est donc pas seulement une lutte de classes mais également une lutte entre une femme et un homme.