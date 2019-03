Océan, une plongée insolite au jardin des plantes

Bien que couvrant la majeure partie de notre planète, l’océan reste encore largement méconnu. L’exposition Océan, une plongée insolite propose à tous les publics, dès 5 ans, un voyage merveilleux et surprenant au cœur d’une biodiversité originale, loin du littoral et des figures familières.

Après une présentation des contraintes du milieu marin et du défi que représente son exploration, les visiteurs plongent dans une autre dimension pour découvrir la vie microscopique au sein du plancton. Ils poursuivent leur périple dans les milieux extrêmes, à la rencontre de la faune singulière des grandes profondeurs et des eaux glacées de l’océan Austral. La suite du parcours les sensibilise à une approche plus respectueuse de la nature et les éclaire sur les ressources insoupçonnées du milieu marin. Le public pénètre enfin dans un monde entre imaginaire et réalité, reflétant la fascination que suscitent l’océan et les animaux qui le peuplent, comme le calmar géant, le coelacanthe et le régalec. Tout au long du parcours, l’exposition développe un fil rouge sur les menaces que l’humain fait peser aujourd’hui sur l’océan mais présente aussi les alternatives que le visiteur peut mettre en place à son échelle.