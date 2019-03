Paris Follies à La Coupole

A ceux qui reprochent à Paris de s’endormir un peu trop vite, voici une nouvelle qui devrait les faire changer d’avis. « La Coupole » lance sa première soirée « Paris Follies » avec La Baronne de Paname. L’idée ? Replonger le temps d’une nuit dans le Paris burlesque où Coco Chanel partageait une coupe de Champagne avec Marlène Dietrich. Chic, populaire et délicieusement vintage. La soirée idéale pour oublier son quotidien et plonger dans une autre époque celle où danseurs, pin-ups et dandys sont les stars !