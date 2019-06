Poisson lune, terrasse éphémère du palais de la Porte Dorée

Ce nouveau concept, créé avec l’entreprise socio-responsable Petite Lune, animera et fera danser l’est parisien pendant toute la belle saison.

Les visiteurs pourront à nouveau profiter du cadre exceptionnel du Palais de la Porte Dorée, l’un des plus beaux bâtiments Art déco, situé à proximité du bois de Vincennes. Sur les 1000m2 du parvisdu Palais, Poisson Lune vous invite à partager des moments de convivialité et de bonne humeur autour d’une programmation artistique et musicale ouverte sur le monde et d’une offre de restauration de qualité.