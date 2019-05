Préhistoire au Centre Pompidou

Le Centre Pompidou consacre une exposition à la relation féconde entre la préhistoire et l'art moderne, intitulée Préhistoire, une invention moderne, du 8 mai au 16 septembre 2019.

Quand la Préhistoire et l'art moderne se rencontrent... Un croisement farfelu que met en avant le Centre Pompidou à travers une exposition, Préhistoire, une invention moderne, du 8 mai au 16 septembre 2019. Cette rétrospective propose de revisiter "la relation féconde qui unit la préhistoire à l'art moderne et contemporain" à travers les œuvres d'artistes tel que Picasso, Miró, Giacometti, Penone, Ernst, Klein, Klee, Cezanne, Dubuffet et bien d'autres.