Smoke Rings est une immersion totale dans l’intimité du couple. D’après « Ring » de Léonore Confino, la pièce interroge l’impermanence du sentiment amoureux, les soubresauts de la passion et parfois l’absurdité d’être à deux. Chaque spectateur est invité à plonger dans les coins et recoins du théâtre à la rencontre d’amants, de parents, de couples qui s’aiment à la folie, se maudissent, s’humilient, s’effleurent, se désirent, se lassent et se racontent.