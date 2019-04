Tutu voit le jour en 2014 créé par Philippe Lafeuille – directeur artistique et chorégraphe de la compagnie qui a imaginé, un spectacle original et drôle.

En 20 tableaux, les six danseurs entrainent le public dans un tourbillon visuel effréné, poétique et plein d’humour. Tels des caméléons, ils endossent des rôles qui transportent les spectateurs dans leur univers fantasque et théâtral. Ils font rire, étonnent et impressionnent. Mais si la troupe est connue pour son autodérision, elle est aussi appréciée pour sa technique.

Tutu à Bobino