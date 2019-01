Cartoon, burlesque, mime, visuel, danse, chant, bruitage... La marque de fabrique des deux compères reste évidemment présente dans cette nouvelle mise en scène pleine de surprises et de nouveaux numéros dans lesquels se mêlent avec subtilité et élégance une touche poétique et émotionnelle qui trouvera une résonance toute particulière dans le magnifique écrin de la Gaité Montparnasse !