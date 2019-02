Après avoir cartonné au Casino de Paris la saison dernière avec plus de 25 000 spectateurs, We will rock you, le musical au 25 titres du groupe Queen revient au Casino de Paris du 8 février au 10 mars.

Après une longévité de 12 ans et plus de 7 millions de spectateurs à Londres dans le West End, ce show classé dans le Top 10 des comédies musicales ayant connu une des plus grandes longévités de tous les temps, débarque à Paris après avoir été joué dans 28 pays à travers le monde et vu par plus de 16 millions de personnes.

We will rock you au Casino de Paris avec Doryan Ben