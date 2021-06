La Buard, une voiture mayennaise, renait en Sarthe

C’est une belle histoire et on la doit à François Bruère, artiste et notamment peintre officiel des 24 Heures du Mans depuis 1996. Passionné évidemment, il a avec l’aide d’un restaurateur de véhicules anciens, pu remettre en ordre de marche un prototype de voiture à vapeur imaginé et construit en Mayenne , à Villaines la Juhel précisémment, entre les deux guerres mondialespar Paul Buard, dont nous avions déjà vu dans "ça roule!" une moto à vapeur exposée aux Musée des 24 heures du Mans. Et justement, c’est dans la campagne sarthoise que François Bruère nous a convié à la mise en chauffe et mise en route de la voiture.

Paul Buard a travaillé plusieurs années sur cette machine unique qui est restée à l'état de prototypa, quand bien même elle a été immatriculée. Elle n'a donc pas de carrosserie et un simple banc accueille conducteur et passager.

François Bruère s'était équipé pour la circonstance,

Un mot sur Paul Buard, ingénieur notamment chez Gardner-Serpollet. Il avait une entreprise de machines agricoles située rue Jules Doitteau à Villaines-La-Juhel, dans le nord-est de la Mayenne. C'est là qu'il a travaillé en solitaire sur cette machine qui n'était qu'une étape avant un développement en... hydrogène. Oui, il était très novateur. Hélas, la guerre va sabrer ce projet.

Le générateur qui permet de faire monter la pression dans la chaudière

Le radiateur est imposant, comme la chaudière, capable de résister à 80 bars de pression.

Le "petit cheval" permet de créer un mélange entre la vapeur et un petit d'huile pour graisser les rouages du moteur.

L'instrumentation reste sommaire : pression, vitesse, température, ampérage...

... mais les commandes, elles, sont nombreuses. Tant pour la mise en chauffe que pour la conduite. Le "manuel" de mise en route comporte sept pages !

Le moteur à air comprimé, daté de 1907, est installé à l'arrière. Il n'y a pas de boite de vitesses.

Le bouchon du radiateur est orné d'une mascotte, véritable hommage à la Sarthe et la Mayenne réunies

Buard est le nom de la maman de François Bruère, ici en compagnie de son neveu qui est également le "chauffeur" de la voiture..

La famille de la maman de François Bruère étant comme Paul Buard originaire de Villaines la Juhel, des liens de parenté sont plus que probables. Cette remise en route c'est aussi une histoire de famille.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Merci à François Bruère pour cette mise en route émouvante.