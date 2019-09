ça roule chez les pompiers (1/5)

Toute cette semaine, les pompiers de Toulouse vous accueillent sur France Bleu Occitanie à 6h46 et 16h31. Ça roule ... dans le camion avec l'échelle. Reportage lors d'une fuite de gaz dans le quartier Jean Jaurès !

Le camion échelle : le symbole !

Ça roule avec les pompiers de la caserne Lougnon à Toulouse. Le véhicule le plus symbolique c'est ce gros camion avec l'échelle ! Dans le reportage du jour, le sergent-chef Olivier (dit Pupu) est dans cette caserne toulousaine depuis 20 ans. Il nous décrit l'intérieur du camion imposant des pompiers. Au micro France Bleu Occitanie d'Alban Forlot, il y a d'abord le sergent-chef Moïse, en intervention pour une chaudière détraquée près du canal du midi. Et celui qui conduit, ce n'est pas n'importe qui : le caporal Sébastien. Un permis poids lourd et une solide formation sont nécessaires pour intégrer le pool conducteurs des sapeurs-pompiers.

le caporal Sébastien C. © Radio France - Alban Forlot

Un rêve de gosse

Une semaine avec les pompiers de Toulouse

