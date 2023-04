La Fédération de Randonnées Pédestres de la Loire vous invite à participer à une enquête.

A l'occasion d'une enquête auprès du public, la Fédération Française de Randonnées Pédestres de la Loire sonde votre ressenti sur la marche dans votre ville.

Vous menez l'enquête... en marchant

Il fait beau, vous avez envie de sortir prendre l'air mais vos pas vous emmènent où ils peuvent car vous avez le sentiment que votre ville n'offre pas suffisamment de possibilités pour vous dégourdir les pattes, de profiter d'un centre sans risquer de trébucher sur des trottoirs trop étroits, que les espaces verts ne sont pas aussi verts... votre avis compte et peut changer la donne.

Envie de marcher pour le plaisir... mais où quand on est en ville ? © Getty

Un travail participatif et ludique

Grâce au Baromètre des Villes, la Fédération Française de Randonnées Pédestres en partenariat avec les associations de piétons, vous pouvez via un questionnaire évoquer le manque de structures, circuits et autres désagréments à votre marche loisir pour pouvoir profiter pleinement de votre lieu de vie qu'il soit ville ou village. Ces données seront récupérées jusqu'en février 2023 avec l'espoir d'un plan d'action pour favoriser l'activité physique et la réappropriation de l'espace par les habitués de la marche en toute sécurité.

Pour que la marche en ville redevienne un vrai plaisir pour tous. © Getty

Pour répondre au questionnaire, cliquez sur le lien proposé par la Fédération Française de Randonnées Pédestres de la Loire .