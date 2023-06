On vous balise le terrain pour découvrir à l'automne les Gorges de la Loire

Alors que vous allez relâcher vos petons cet été, préparez-les gentiment pour la prochaine randonnée itinérante accompagnée qui vous fera découvrir cet automne les trésors des Gorges de la Loire.

Un tout nouveau séjour pour la rentrée 2023

Direction les Gorges de la Loire avec les bénévoles de la Fédération Française de Randonnées Pédestres qui vous emmèneront dès l'automne prochain entre Haute-Loire et la Loire sur un trajet de 80 kilomètres au départ de Monistrol sur Loire pour une arrivée au Château de Bouthéon. Ouvert à 16 participants, c'est l'occasion de découvrir de fabuleux panoramas en plus de profiter de pauses gourmandes à grand renfort de produits locaux : fromages, bières, miel, etc.

Une des étapes du séjour des Gorges de la Loire : le village de Chambles. - Loire Tourisme

Vous pouvez dès maintenant télécharger sur le site de la Fédération Française de Randonnées Pédestres la brochure du séjour Gorges de la Loire qui vous fera découvrir les gorges du Bilhard, les étangs de Bas-en-Basset, les passerelles du saut au Chien à Aurec et le plan d'eau de Grangent.

Un rendez-vous pour randonneurs expérimentés

Avec une moyenne de 15 à 20 kilomètres par jour, cette sortie n'est pas pour les randonneurs du dimanche mais bien pour ceux qui ont déjà suivi un périple identique et connaisseurs du terrain qui peut en surprendre plus avec des dénivelés de 500 mètres quotidiens. Par prudence, il vous sera également demander une licence auprès de la Fédération Française de Randonnées Pédestres de la Loire notamment le jour du départ.

Un point de vue imprenable sur les Gorges de la Loire avec la Fédération Française de Randonnées Pédestres

Hébergements, transfert des bagages, visites... tout est compris dans le prix de ce séjour itinérant prévu du lundi 02 au vendredi 06 octobre 2023. Préparez-vous et inscrivez-vous vite !