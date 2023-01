Hè un appassiunatu di caccia, di pesca, di natura è d'animali dinò. U so mistieru hè spinghjifocu.

U so paesi hè Maca Croci.

Ci conta a so passioni, ammenta u so allevu di ghjacari caccia, ma dinò ciò ch'ellu caccighjeghja, i so metudi di pesca...