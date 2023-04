Caccia, Pesca è Natura, hè u vostru appuntamentu di a dumenica in fin’di matinata nant’à RCFM, prisintatu da Michaël Andreani è da Christophe Mondoloni.

De gauche à droite : Christophe Mondoloni, Eric Sivry et Michaël Andreani

Ricevini à Eric Sivry, un passiunatu di pesca di Prupià, avvezzu à piscà in u golfu di u Valincu.

U ritruvemu pà una prima emissioni didicata in parti à u so parcorsu.