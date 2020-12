Carnet d’adresses reçoit Stéphane Santini auteur réalisateur et producteur

Stéphane Santini est auteur et réalisateur et son carnet d'adresses tourne autour de l’avenue d’Albigny à Annecy : nous allons découvrir ensemble l’histoire des casinos d’Annecy (bientôt 100 ans), Albigny la Confinée lors du 1er Confinement, et l’histoire des fenaisons sur le Pâquier !

Stéphane Santini - Stéphane Santini