Daniel Gaïnetdinoff, animateur, présentateur et speaker nous promène en Haute-Maurienne

Tombé dans la marmite de l'animation quand il était petit, Daniel Gaïnetdinoff est un homme joyeux, curieux de l'autre, et amoureux de la vie. Depuis que le vent du Nord l'a déposé en Haute-Maurienne, il y a voué sa vie et a diffusé sa bonne humeur dans les villages et les montagnes

Daniel Gaïnetdinoff - Daniel Gaïnetdinoff