Jérôme Louveton est un homme de radio passionné par le lac du Bourget et par la Savoie

Jérôme Louveton est notre invité dans Carnet d'adresses, et nous emmène sur les Balcons du Mont-Blanc, à Arêches Beaufort, et nous invite à découvrir Navig'Aix.

Jérôme Louveton, passionné par le lac du Bourget

Nous recevons aujourd'hui un confrère, un homme de radio et responsable d'édition du magazine "Autour du Lac" : Jérôme Louveton !

Savoyard par son père et champenois par sa mère, Jérôme est un amoureux de la France et de la Savoie bien sûr, et surtout du lac du Bourget !

Il vit à Aix les Bains, se passionne pour l'histoire de ce lac et de ses alentours, et on aurait pu imaginer que son carnet d'adresses suivrait les rives du lac du Bourget. Mais non ! Jérôme connait très bien le territoire et nous offre quelques-uns de ses coups de cœur : Souvenirs et rencontres sur Les Balcons du Mont-Blanc où il a vécu, balade amoureuse à Arêches Beaufort, pour finir par le meeting aérien des Rafales français lors de la dernière édition de Navig'Aix !

Les Balcons du Mont-Blanc

Arêches Beaufort

Navig'Aix

Jérôme Louveton est également responsable d'éditions et pub pour la société Hallmédias, éditant le magazine Autour du Lac et le grand plan Autour du Lac.

Plus d'infos sur le site ICI