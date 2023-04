Nouvelle Emission Rheinfieber

Assistez à l'enregistrement de Rheinfieber , late show européen en alsacien , le 26 avril 2023 à l'auditorium de FR3 Alsace. Nehmen Sie am 26. April 2023 im Auditorium von FR3 Alsace an der Aufzeichnung von Rheinfieber, der europäischen Spätshow auf Elsässisch, teil.

Quels sont les points communs entre les habitants de Bâle , Zurich , Strasbourg, Colmar , Ferrette ?

Qu'est - ce qui nous fait vibrer , rire , pleurer , râler ? Participez à l'enregistrement de Rheinfieber , un late show européen en alsacien , pour revisiter avec humour tout ce qui nous touche au quotidien que l'on soit français , suisse , ou allemand !

En présence d'invités de prestige tels que Cossu , l’humoriste du Bade-Wurtemberg aux millions de vues sur les réseaux sociaux et l’équipe du Deville Show , l’émission d’humour de référence en suisse allémanique. Avec la participation des chaînes TV allemande et suisse SWR et SRF1.

Le tournage aura lieu

🗓 mercredi 26 avril à 13h00

📍 à l’auditorium de France 3 Alsace, Place de Bordeaux 67000 Strasbourg.

Durée : environ 3 h.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 23 avril 2023 ici : https://bit.ly/rheinfieber-inscriptions

Enregistrement de Rheinfieber - France 3 Aksace

Was haben die Einwohner von Basel, Zürich, Straßburg, Colmar und Ferrette gemeinsam? Was bringt uns zum Vibrieren, Lachen, Weinen, Stöhnen? Beteiligen Sie sich an der Aufnahme von Rheinfieber , eine europäische Late-Show auf Elsässer, um mit Humor alles zu überdenken, was uns täglich berührt, egal ob Sie Franzose, Schweizer oder Deutscher sind!

In Anwesenheit hochkarätiger Gäste wie Cossu, dem Komiker aus Baden-Württemberg mit Millionen Aufrufen in den sozialen Netzwerken und dem Team der Deville Show, der Benchmark-Comedy-Show in der Deutschschweiz. Mit Beteiligung der deutschen und schweizer Fernsehsender SWR und SRF1.

Es finden Dreharbeiten statt

🗓 Mittwoch, 26. April um 13 Uhr

📍 im Auditorium von France 3 Alsace, Place de Bordeaux 67000 Straßburg.

Dauer: ca. 3 Stunden.

Anmeldungen sind bis zum 23. April 2023 hier möglich: https://bit.ly/rheinfieber-inscriptions